Вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной

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08.07.2020, 20:30, Новости дня

Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в РФ планируется проводить лишь тем, кто этого пожелает, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«У нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий. Потому то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации», – сказал Мурашко в эфире «России 1», передает ТАСС.

Глава ведомства также призвал россиян в отпуске не забывать о профилактике коронавируса.

Он сообщил, что в РФ есть около двух десятков вакцин от вируса.

«Те [вакцины], которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, это 17 вакцин, и над ними более углубленно ведется работа», – отметил министр.

На сегодняшний день данных о возможности полного отсутствия реакции иммунитета на коронавирус нет, добавил глава ведомства.

По словам Мурашко, в российских больницах на данный момент 112 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее Минздрав сообщал, что РФ и Германия изучают возможность по изготовлению российской вакцины против коронавируса на немецких мощностях.



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