Le Parisien – французский суд требует от Павленского пойти к психиатру

08.07.2020, 19:30, Новости дня

Российский художник, который знаменит своими скандальными акциями, Пётр Павленский получил от суда во Франции, где он сейчас проживает, предписание пройти психиатрическое лечение, иначе он может попасть за решётку. Однако сам Павленский считает такое требование неправомерным и сравнивает нынешнюю Францию с тоталитарными режимами, пишет Le Parisien.



Reuters

Российский художник и акционер Пётр Павленский, который эмигрировал во Францию, утверждает, что получил письмо с прямой угрозой от французских властей, пишет журналист Le Parisien, который смог ознакомиться с документом. В его отношении открыто дело за нарушение неприкосновенности личной жизни и распространение записей с содержанием слов и изображения сексуального характера без согласия человека. Речь идёт о Бенжамене Гриво, который собирался баллотироваться в мэры Парижа.

И теперь от Павленского, который изменил ход муниципальных выборов в Париже, требуют пройти психиатрическое лечение. «Прошу вас подтвердить выполнение вами обязательств по психиатрическому лечению, которое вам прописали в рамках судебного дела», — говорится в письме от имени следственного судьи, которое получил Павленский. Если же он не выполнит этого требования, его могут заключить под стражу. Предоставить подтверждение Павленский должен до 15 июля.

Павленский возмущён тем, что в этом письме утверждается, что у него есть психическое заболевание. Но он считает, что тем самым ему навязывают принудительное психиатрическое лечение, и подчиняться этому он не собирается. Для него эта ситуация значит гораздо больше, чем простое процедурное требование, которому он бы просто не захотел следовать по собственной прихоти.

Павленский сравнивает эту ситуацию с судьбой жертв тоталитарных режимов, когда всё, что не соответствовало идеологии, считалось признаком заболевания и требовало исправления, изоляции, очищения, выдворения или ликвидации. Он приводит в пример Германию 1930-х годов, Советский Союз и США середины 19 века, где рабам, которые пытались бежать, ставили психиатрический диагноз мании к бегству и отрезали пальцы.

Впрочем, как отмечает автор статьи в Le Parisien, принудительное лечение — психиатрическое или лечение от алкоголизма и наркомании — остаётся весьма распространённым в судебной системе Франции.