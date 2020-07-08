 

Помпео назвал США «лидером» в борьбе с коронавирусом

08.07.2020, 18:48, Новости дня

США были и остаются лидером в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«Конечно, США остаются лидером в [борьбе с] мировой пандемией. (…) Нет сомнений, что США были и останутся мировым лидером, когда это касается не только глобальной пандемии, но и мировой инфраструктуры системы и институтов здравоохранения», – цитирует Помпео РИА «Новости».

Между тем число инфицированных в США превысило 3 млн 9 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на университет Джона Хопкинса.

С начала пандемии в США умерли 131 тыс. 594 человека с коронавирусом, излечились 936 тыс. 476.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что страна официально выходит из ВОЗ.



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