Голливуд просит у Конгресса страховку от пандемии

08.07.2020, 18:25, Новости дня

В письме, адресованном на днях лидеру сенатского большинства Митчу Макконнеллу, спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и другим законодателям, лидеры американского шоу-бизнеса и спорта просят подкорректировать действующие финансовые правила, чтобы помочь им справиться с долгосрочным парализующим эффектом пандемии коронавируса.

Первые неофициальные отклики на коллективное письмо крупнейших гильдий киноиндустрии, ТВ, Бродвея и спортивных лиг в Конгресс свидетельствуют, мягко говоря, о сдержанной реакции законодателей обеих палат.

Локаут и нокаут

«Будь это события профессионального и студенческого спорта, следующий киноблокбастер, увлекательный телесериал или классный бродвейский спектакль, –говорится в письме, – мы не можем себе представить долгосрочное возрождение этих чисто американских форм культуры без какой-либо страховки от приостановки бизнеса, которая снизила бы риск, связанный с производством этих популярных событий и программ в период пандемии, охватившей страну». Под письмом стоят подписи глав таких влиятельных организаций, профсоюзов и лиг, как MPA, DGA, IASTE, SAG-AFTRA, PGA, NFL, NASCAR.

Как отмечает обычно хорошо осведомленный сайт Deadline, первую непубличную реакцию законодателей в Конгрессе на это обращение можно считать достаточно сдержанной, если не сказать негативной. Причиной такой реакции можно считать политический риск связывать свою репутацию с поддержкой «специальных интересов» Голливуда и спортивных лиг в то время, как большинство избирателей практически нокаутированы карантином, повсеместным локдауном, падением экономики и кризисом системы здравоохранения.

По сведениям из информированных источников, инициатором обращения в Конгресс стала мультимедийная корпорация Fox. Громадная империя новостей и развлечений, возглавляемая Лакланом Мердоком, имеет поддержку республиканцев и Белого дома, так что некоторые эксперты считают, что письмо может быть рассмотрено в кратчайшие сроки.

Ранее было объявлено, что новый сезон американского футбола, организуемый NFL, должен начаться 10 сентября. В ситуации резких скачков заболеваемости в разных штатах страны хозяева этой лиги размышляют над тем, как им обезопасить себя от возможных судебных исков болельщиков, если те заболеют, посетив матч. Рассматривается вариант, при котором все болельщики должны будут подписать отказ от любых юридических претензий в случае заражения коронавирусом, включая и летальный исход.

Что касается шоу-бизнеса, то страховым компаниям, скорее всего, придется раскошелиться на миллиарды долларов, чтобы заплатить продюсерам, чьи проекты приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Характерно, что ни одна страховая компания в новых полисах не предлагает покрытие от коронавируса.

Призрачно все…

В письме приводится любопытная статистика, характеризующая масштабы индустрии развлечений в США. Голливуд платит зарплату 2,5 млн работников, которая в совокупности составляет 181 млрд долларов в год – от мастеров по спецэффектам до гримеров, от сценаристов до строителей декораций. Шоу-бизнес закупает товары и пользуется сервисными услугами более чем 280 тысяч бизнесов в разных уголках страны. Сама индустрия развлечений представляет собой более чем 93 тысячи предприятий, из которых 87 процентов – малые предприятия с числом работников до десяти человек. И, наконец, Голливуд экспортирует фильмы, телепрограммы и сериалы за рубеж на общую сумму 16,3 млрд долларов в год, что позволяет ему сохранять позитивный баланс в торговом обороте со всеми крупными рынками мира.

Пришествие пандемии коронавируса оказало сокрушительное воздействие на производство и прокат кинотелепродукции. Кинотеатры закрылись, производство остановлено. Студийные павильоны превратились в города-призраки. В результате ограничительных мер примерно 465 тысяч рабочих мест пребывают в подвешенном состоянии. Согласно предварительным подсчетам издания Hollywood Reporter, закрытие кинотеатров может привести к кассовым потерям в мировом прокате на сумму около 17 млрд долларов.

Доверяй, но проверяй

Как отмечает рупор индустрии развлечений Variety, главный инстинкт продюсера и в новую эру остается прежним – немедленно запускать проект за проектом. «Очевидно, с точки зрения студий и кучки людей, которые считают деньги каждый квартал, – сказал в интервью этому изданию пожелавший сохранить анонимность один из руководителей студийного производства, – есть неодолимый соблазн постоянно идти вперед… Но, я думаю, что продюсеры, режиссеры и актеры всегда с этим гипотетически согласятся, но при этом выскажут мнение, что безопасность важнее всего остального».

Большие надежды студии возлагают на частое и регулярное тестирование участников съемок на коронавирус. В июне Variety сообщило о приостановке съемок мыльной оперы телеканала CBS «Храбрый и красавица» (The Bold and the Beautiful), одного из немногих

выживших проектов, для поголовного тестирования актеров и персонала. На какое-то время проект закрыли, когда некоторые тесты дали положительный ответ. Но как потом выяснилось, часть результатов оказалась ошибочными.

«Все зависит от тестов и возможности проводить их часто и быстро, – считает Крис Мунди, исполнительный продюсер успешного криминально-драматического сериала Ozark. – Похоже, можно двигаться вперед, каждый день проверяя людей. Я, правда, не представляю себе, что будет, если кто-то из главных актеров заболеет. Это совсем другой сценарий».

В условиях меняющейся динамики пандемии выбор локаций для будущих съемок становится одним из решающих факторов. Да, такие штаты, как Луизиана и Джорджия предлагают заманчивые налоговые льготы для кинобизнеса. Но насколько безопасно переносить туда съемки? Особенно, когда оттуда поступают тревожные новости о новых кластерах заражения вирусом «COVID-19».

«Люди с большим подозрением относятся к политическому руководству в этих штатах, – считает один из студийных работников. – Что можно считать подобающим поведением, если вся история с ношением масок стала столь политизированной? Я вижу большую неохоту (своих коллег), во-первых, лететь в самолете, и во-вторых, подвергаться опасности в регионе, где риск заразиться заметно выше».

Европейский вектор

В этой ситуации голливудцы с гораздо большим интересом поглядывают в сторону Нью-Йорка, которому удалось снизить число новых случаев заражения примерно до 500 и менее в день, в то время как во Флориде этот показатель превышает десять тысяч в день. Что касается зарубежных планов, то все больше продюсеров выражают интерес к съемкам в Европе, где, похоже, вирус приструнили, и в первую очередь, в таких удобных и недорогих для съемок городах, как Прага, Будапешт и Бухарест.

Несколько студий-мэйджоров уже планируют съемки в Великобритании, в частности, таких потенциальных блокбастеров, как «Мир Юрского периода. Власть» (Jurassic World: Dominion) и «Миссия невыполнима» (Mission: Impossible 7).

«Миссия невыполнима 7». Фрагмент плаката

Любопытно, что объявленный на днях запрет на въезд в страны Европейского Сообщества для граждан США из-за бушующей на территории Америки пандемии, предположительно не коснется ряда голливудских съемочных групп.

Британский министр культуры, цифровых технологий, СМИ и спорта Оливер Доуден имел беседу с Томом Крузом в связи с возобновлением съемочного процесса фильма «Миссия невыполнима 7» на территории Великобритании. Мировая премьера новой серии этой популярной приключенческой франшизы ранее планировалась на 23 июля 2021 года, но из-за пандемии перенесена на 19 ноября 2021 года.