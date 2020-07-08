Прага захотела нормализовать отношения с Москвой
08.07.2020, 18:08, Новости дня
Чехию интересуют нормальные отношения с Россией, сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш в среду.
«Мы заинтересованы в нормальных отношениях с Россией», – сказал Бабиш, передает ТАСС со ссылкой на агентство ЧТК.
Премьер предположил, что отношения будут урегулированы после взаимных консультаций, к подготовке которых чешские дипломаты подходят «очень ответственно».
Ранее в Чехии заявили об угрозе ухудшения отношений с Россией из-за дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. Это дело также отказалось комментировать чешское минобороны.
Адвокат Иван Павлов заявил, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, которые передавали информацию США, но доказательств, обосновывающих его вину в госизмене, в уголовном деле нет.
До этого отношения между странами также ухудшались из-за скандала вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
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