 

Прага захотела нормализовать отношения с Москвой

08.07.2020, 18:08, Новости дня

Чехию интересуют нормальные отношения с Россией, сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш в среду.

«Мы заинтересованы в нормальных отношениях с Россией», – сказал Бабиш, передает ТАСС со ссылкой на агентство ЧТК.

Премьер предположил, что отношения будут урегулированы после взаимных консультаций, к подготовке которых чешские дипломаты подходят «очень ответственно».

Ранее в Чехии заявили об угрозе ухудшения отношений с Россией из-за дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. Это дело также отказалось комментировать чешское минобороны.

Адвокат Иван Павлов заявил, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, которые передавали информацию США, но доказательств, обосновывающих его вину в госизмене, в уголовном деле нет.

До этого отношения между странами также ухудшались из-за скандала вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Мишустин рассказал подробности плана по восстановлению экономики

12.05 / Задержанный за нападения на водителей в Москве приезжий сбил на машине полицейского

17.06 / Новак ответил на вопрос о противодействии сланцевикам в США

10.06 / МВД опровергло слухи вокруг ДТП с Ефремовым

13.06 / “Двоевластие и безответственность на местах”. Ассоциация городов выступила против уменьшения количества районов в Украине

06.06 / «Газпром» и «Роснефть»: геополитический инструмент и средство обогащения Кремля

08.07 / Смартфон Nokia 1 обновили до ОС Android 10

25.05 / В Украине планируют сформировать трехмесячный запас средств для борьбы с COVID-19 – Офиса президента

14.05 / Уолл-стрит обвалился из-за слов Трампа о разрыве отношений с Китаем

31.05 / “Барселона” жадничает: Коутиньо снова отдадут в аренду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска