В Казахстане объявлен день национального траура по жертвам коронавируса

08.07.2020, 17:53, Новости дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем национального траура по жертвам коронавирусной инфекции.

«Мною принято решение объявить 13 июля днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии», – передает слова Токаева ТАСС.

В Казахстане на фоне осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом с 5 июля ввели двухнедельный карантин, ограничительные меры могут быть продлены еще на две недели либо ужесточены.

Напомним, группа московских врачей в составе 23 человек прибыла в Алма-Ату для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией.