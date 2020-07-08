В Ростове-на-Дону поздравили семейные пары, живущие вместе больше 50 лет

08.07.2020, 17:48, Новости дня

В ЗАГСе Ростова-на-Дону прошло мероприятие с семейными парами, которые прожили вместе несколько десятилетий, церемония приурочена к Дню семьи, любви и верности.

«Мы чествуем пары, которые являются ярким примером мудрости. С нами семьи, чей семейный стаж – более 50 лет! Я уверен, что у каждой пары в этом зале свой секрет семейного счастья. И этим опытом, этими знаниями нужно делиться с подрастающим поколением. Если мы будем брать пример с вас, то и крепких семей в Ростове будет больше. А крепкая семья – сильная Россия. Пусть в ваших домах всегда царит мир, гармония, любовь и взаимопонимание», – цитирует сайт администрации города слова главы администрации Алексея Логвиненко.

В рамках официальной части заслуженные награды вручили самым крепким парам донской столицы.

Так, знаком губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества» наградили Владимира Ивановича и Нину Александровну Дудаковых, Михаила Алексеевича и Лидию Леонтьевну Подгорных. Обе пары отметили 60 – летний юбилей семейной жизни.

Также знака губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества» удостоились Геннадий Яковлевич и Лариса Николаевна Ананьевы. Супруги живут в счастливом браке уже 50 лет.

Почетную грамоту главы Администрации города Ростова-на-Дону вручили Василию Александровичу и Александре Степановне Форопоновым. В этом году их брачному союзу исполнится 70 лет.

Виктор Абульфасович и Зоя Григорьевна Габибовы также получили почетную грамоту главы Администрации города Ростова-на-Дону. Супруги идут по жизни рука об руку уже 55 лет.

После вручения наград в городском отделе ЗАГС прошла регистрация брака Владимира Сиденко и Екатерины Коваленко. Алексей Логвиненко поздравил молодоженов, вручив памятный подарок.