 

Волочкова подала в суд на Дану Борисову

08.07.2020, 17:48, Новости дня

Балерина Анастасия Волочкова подала иск на 1 млн рублей в Савеловский суд Москвы к «Экспресс-газете» и телеведущей Дане Борисовой о защите чести и достоинства, беседа по заявлению назначена на 9 июля, сообщили в пресс-службе суда.

«Исковое заявление Волочковой к «Экспресс-газете» и Дане Борисовой было принято судом к производству 17 мая, беседа по иску назначена на 9 июля», – сказал собеседник РИА «Новости».

Отмечается, что Волочкова требует просит признать некие слова Борисовой, опубликованные «Экспресс-газетой», которые порочат ее честь и не являются правдой.

Балерина также добивается выплаты ей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, а также по 50 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного решения.

В суде уточнили, что до этого Волочкова уже обращалась с похожим заявлением, однако иск не приняли из-за нарушений в его составлении.

Ранее Волочкова решила судиться с Большим театром, так как, по ее словам, ей «не дают» пенсию. Волочкова для получения пенсии пытается доказать, что была прима-балериной, а не танцевала в кордебалете.



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