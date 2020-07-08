Трамп пригрозил лишить американские школы финансирования

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08.07.2020, 17:08, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американские школы могут лишиться финансирования в случае, если они не откроются в скором времени.

«В Германии, Дании, Норвегии, Швеции и многих других странах школы открыты без проблем. Демократы полагают, что на них политически негативно отразится открытие школ перед президентскими выборами в ноябре, но это важно для детей и семей. Можем остановить финансирование, если [школы] не откроются», – сообщил Трамп в Twitter.

Глава Белого дома заявил, что не согласен с рекомендациями по открытию школ, которые составили Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Принципы открытия школ, представленные Центрами, он назвал «очень сложными и дорогостоящими». «Они хотят их (школы – прим. ВЗГЛЯД) открыть, они просят школы сделать совершенно непрактичные вещи. Я проведу с ними встречу», – добавил американский лидер.

Ранее президент Трамп подписал прокламацию об ограничении въезда в страну ряду аспирантов и ученых из Китая, которые, по мнению Вашингтона, могут представлять угрозу американским национальным интересам.

Газета ВЗГЛЯД писала, что всерьез обсуждается запрет на обучение и преподавание китайцев в американских университетах, и все это ради борьбы с китайским промышленным шпионажем.



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