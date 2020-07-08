Китай выдвинул условие участия в переговорах по вооружениям

08.07.2020, 17:08, Новости дня

Пекин присоединится к переговорам по запрету и нераспространению вооружений, если США сократят свои арсеналы до того уровня, что есть у КНР, сообщил директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун.

«Если Соединенные Штаты готовы сократить свои ядерные арсеналы до китайского уровня, то Китай будет счастлив присоединиться к [переговорному процессу]. Но в действительности мы понимаем, что это невозможно, это не может произойти», – цитирует дипломата ТАСС.

Он добавил, что Китай примет участие в переговорах, если США и РФ продлят ДСНВ и продолжат сокращать свои ядерные арсеналы.

Представитель КНР отметил, что число ядерных боеголовок США в 20 раз превышает ядерный арсенал Китая.

Ранее Фу Цун заявлял, что действия США создают стратегические угрозы для Китая. Он потребовал от США продлить ДСНВ, чтобы была основа для диалога.

Напомним, Китай обвинил Вашингтон в угрозе развязывания ядерной войны и предложил США сократить американский ядерный арсенал до уровня Китая.

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате 22 июня представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные.

Договор будет в силе до 5 февраля 2021 года, если его до этого срока его не заменят последующим соглашением. РФ предлагает США продлить ДСНВ на пять лет, чтобы за этот срок выработать новый механизм. Представители Вашингтона, как отмечали в Москве, не изъявили желания продлить ДСНВ. Кроме того, СМИ сообщили, что США якобы готовы выйти из СНВ–3.