Киевский суд не стал избирать меру пресечения Порошенко

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08.07.2020, 16:48, Новости дня

Печорский райсуд Киева не стал рассматривать ходатайство об изменении избрании меры пресечения в виде личного обязательства для экс-президента Украины Петра Порошенко.

В среду завершилось расследование дела о назначении первым замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, передает РИА «Новости».

После этого прокурор сообщил суду, что избрание меры пресечения экс-президенту нецелесообразно.

«Ходатайство (…) об избрании меры пресечения Порошенко (…) оставить без рассмотрения», – сказал следственный судья Сергей Вовк.

Защита Порошенко подала ходатайство о допросе в суде генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. «Только генпрокурор может прийти и объяснить, что происходит», – сообщил адвокат Игорь Головань.

Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим замом Сергея Семочко – на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.

В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.



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