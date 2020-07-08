Смартфоны Galaxy A51 и A71 получают функции из серии Galaxy S20

08.07.2020, 16:42, Новости дня

Южнокорейский бренд Samsung выпустил обновленные прошивки для популярных смартфонов Galaxy A51 и Galaxy A71.

Аппараты смогут похвастаться более профессиональным исполнением камеры с новыми режимами. В свою очередь, смартфон теперь получили управление выдержкой, ручную регулировку фокуса, а также ряд других опций. Аналогичные механизмы ранее анонсировали в новом флагманском смартфоне Galaxy S20.

Кроме того, в компании указали, что смартфоны имеют новые режимы Night Hyperlapse и Single Take. Аппарат автоматически отбирает наиболее удачный снимок, удаляя остальные, упрощая работу владельцу смартфона. Помимо этого, смартфоны Galaxy A51 и Galaxy A71 имеют и ряд других продвинутых опций.