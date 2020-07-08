 

В России защита Сафронова обжаловала его арест

08.07.2020, 16:32, Новости дня

Арест бывшего корреспондента издания “Коммерсантъ”, советника главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене, обжалован. Об этом 8 июля сообщил “Интерфаксу” адвокат Иван Павлов.

Он подчеркнул, что считает решение Лефортовского суда Москвы незаконным и необоснованным, в связи с чем просит его отменить.

По словам Павлова, в материалах дела, с которыми он ознакомился, нет ни обоснования “столь строгой меры пресечения”, ни доказательств причастности Сафронова к преступлению.

Жалобу рассмотрят в Мосгорсуде, дату заседания назначат позже.

Утром 7 июля в Москве задержали советника главы “Роскосмоса”, экс-журналиста российских газет “Коммерсантъ” и “Ведомости” Ивана Сафронова. В ФСБ России обвинили Сафронова в работе на “одну из спецслужб НАТО”. 

По версии следствия, Сафронов в 2017 году, через пять лет после вербовки, “через интернет передал разведке Чехии секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской странами”. Разведка Чехии, по версии обвинения, действовала под руководством США. В министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать эту информацию. 

Вечером Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Советник главы “Роскосмоса” считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.

Адвокаты Сафронова заявляли, что отказались подписывать документ о неразглашении данных следствия.

7 июля в РФ прошли одиночные пикеты в поддержку Сафронова. По данным “Медузы”, были задержаны 28 человек, всех их уже отпустили. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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