Кабмин назначил уполномоченного по защите украинского языка

08.07.2020, 16:32, Новости дня

Кабинет Министров Украины 8 июля утвердил кандидатуру бывшего народного депутата от “Народного фронта” Тараса Кременя на должность уполномоченного по защите государственного языка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

В сообщении сказано, что кандидатуру Кременя внесла на рассмотрение Кабмина уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. На пост языкового омбудсмена также претендовали Светлана Бронникова (кандидат от Минкультуры) и Святослав Литинский (кандидат от Министерства юстиции).

После заслушивания коротких выступлений трех кандидатов Кабмин провел голосование в закрытом режиме.

Тарас Кремень родился в 1978 году в Николаевской области. Был депутатом Николаевского облсовета. С 2014-го по 2019 годы – народный депутат от партии “Народный фронт” (от этой же политической силы избирался нынешний глава МВД Арсен Аваков), возглавлял подкомитет по вопросам среднего и общего образования.

В ходе выступления в Кабмине Кремень отмечал, что является одним из соавторов законов “Об образовании” и “О функционировании украинского языка как государственного”.