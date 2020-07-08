В Германии оценили заявление США о выходе из ВОЗ

08.07.2020, 16:30, Новости дня

Выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в период пандемии коронавируса произошел в неподходящее время и является плохим сигналом, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Выход США из ВОЗ – неправильный сигнал в неподходящее время. COVID-19 – это первый глобальный кризис нашего времени, и, чтобы его преодолеть, нам необходимо глобальное сотрудничество, а не усилия стран поодиночке», – передает его слова ТАСС.

Маас отметил, что «нельзя сносить дамбу во время наводнения».

Напомним, президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что страна официально выходит из ВОЗ.

В конце мая Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, и поставил ультиматум о проведении реформ. В Вашингтоне заявляли, что смогли найти замену Всемирной организации здравоохранения почти по всем проектам.