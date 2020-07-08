«Уничтожить Дональда» – племянница Трампа разоблачает «нарциссизм» дяди в новой книге

08.07.2020, 16:20, Новости дня

Психолог Мэри Трамп, племянница нынешнего президента США, публикует скандальные откровения о своей семье, пишет NBC News. По словам мисс Трамп, глава Белого дома страдает нарциссизмом, и виной тому — пагубное влияние отца. Как отмечает телеканал, автор книги в обиде на Дональда Трампа и других родственников из-за дедушкиного наследства.

В своей новой книге откровений Мэри Трамп, племянница президента, не поддерживающая с ним родственных отношений, не стесняется в выражениях, объясняя свою мотивацию. «Я должна была уничтожить Дональда, — пишет она о причинах, побудивших её передать налоговые документы президента газете The New York Times. И добавляет: — Если ему выпадет второй срок, это будет конец американской демократии».

Клинический психолог (Мэри Трамп. — ИноТВ) настаивает, что её дядя подпадает под все критерии нарциссизма. NBC заполучил её книгу, в ней она подробно описывает дисфункциональную семью: отец, Фред Трамп — старший, вёл себя настолько доминирующе, что «извратил мировосприятие своего сына и навредил его способности жить в этом мире».

Мэри Трамп — дочь старшего брата президента Трампа, Фреда-младшего, который, по её словам, часто бывал объектом насмешек и даже презрения со стороны своего отца. Она пишет, что отец (Фред Трамп — старший. — ИноТВ) однажды сказал: «Дональд стоит десятерых таких, как ты». Впоследствии Фред-младший умер от болезни, связанной с алкоголем.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: У меня был брат Фред, замечательный человек, красавец из красавцев, но у него была проблема. У него была проблема с алкоголем.



Мисс Трамп также утверждает, что сестра президента, федеральный судья в отставке, так отзывалась о его кандидатуре: «Он клоун… Этого никогда не будет».

Что же до похвальбы президента о своих блестящих способностях…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Знаете, я считаю себя человеком совершенно выдающегося ума. Думаю, я самый умный человек.

…мисс Трамп утверждает, что её дядя смошенничал на экзамене перед поступлением в высшее учебное заведение, заплатив другу, чтобы тот написал тест за него. Это утверждение Белый дом называет «совершенно ложным».

Мэри Трамп оспаривала завещание своего деда и заявляла, что президент и другие родственники виноваты в том, что ей досталось меньше наследства.

Сегодня Белый дом пренебрежительно отзывается о её книге как о написанной «в своекорыстных финансовых интересах» мисс Трамп. Белый дом также заявляет, что отец президента относился к нему «тепло» и «очень хорошо».

КЕЙЛИ МАКЭНАНИ, пресс-секретарь Белого дома: Это нелепые, абсурдные утверждения, не имеющие никакого отношения к правде. Книгу мы пока ещё не видели, но это лживая книга.

ПИТЕР АЛЕКСАНДЕР, корреспондент NBC News при Белом доме: Брат президента пытается через суд штата заблокировать публикацию книги. Однако издатель заявляет, что это не помешает её выходу в свет.

Дата выхода в эфир 07 июня 2020 года.