Украине напомнили ее отказ платить достойную компенсацию погибшим россиянам

08.07.2020, 16:16, Новости дня

«Прежде чем пенять на Иран, Украине стоило бы вспомнить, как она себя вела, когда в 2001 году над Черным морем украинской ракетой был сбит российский самолет», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Он прокомментировал отказ Ирана проводить переговоры с Украиной по компенсациям семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном украинцев.

«Не думаю, что отказ Ирана вести переговоры о компенсации – это нежелание сотрудничать. Может быть, Тегеран справедливо отказывается от переговоров, потому что, к примеру, считает компенсационное требование завышенным», – считает глава портала Авиа.ру Роман Гусаров.

Напомним, замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о том, что Иран не желает проводить переговоры с Киевом по компенсациям семьям украинцев, которые погибли при крушении Boeing 737 в январе этого года. МИД направлял ноту с предложением начать переговоры о компенсации, но получил отказ. По словам Енина, сумма компенсаций пока не определена, ее определит результат комплексной экспертизы.

История со сбитым Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» не завершена, она будет тянуться годы, отметил Гусаров. Возможно, Киеву следовало бы сначала выделить деньги на помощь семьям погибших, а затем затевать долгую историю переговоров с другими странами.

«Украинская сторона бежит впереди паровоза, потому что только после обвинительного акта стороны приступают к разговору о компенсации. Нужно дождаться завершения расследования, от его результатов будет зависит очень многое – и сам факт выплаты компенсации, и ее размер», – отметил Гусаров.

«Прежде, чем пенять на Иран, Украине стоило бы вспомнить, как она себя вела, когда в 2001 году над Черным морем украинской ракетой был сбит российский самолет. Даже признав свою вину и участвуя в переговорах по компенсации, Украина потом снова отказалась признавать вину. Родственники погибших россиян не получили достойной компенсации, в отличие от семей погибших граждан Израиля. Сейчас происходит зеркальная история для Украины», – резюмировал эксперт.

Напомним, что при крушении Boeing 737 близ Тегерана погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке силами ПВО, так как его приняли за крылатую ракету.