 

В Нижнем Новгороде задержали главу «дочки» Газпрома

08.07.2020, 16:16, Новости дня

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай задержан по подозрению в получении взятки и вымогательстве, сообщила пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

По версии следствия, в 2020 году Югай вместе с начальником управления материально-технического снабжения Константином Минихом и начальником одного из отделов незаконно получал от поставщиков материально-технических ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров.

«Так, по контракту на поставку оборудования с фирмой из города Саратова на общую сумму свыше 16 млн рублей за невыплату неустойки с поставщика на сумму 1 млн 236 тыс. рублей подельники через посредника – сотрудника газотранспортной организации вымогали и получили от представителя поставщика электронную технику на сумму 450 тыс. рублей и деньги в сумме 200 тыс. рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Техника была передана гендиректору компании, а посредник был задержан при получении взятки в 200 тыс. рублей в июне 2020 года.

Миних уже заключен под стражу, двух фигурантов дела поместили под домашний арест.

Вскоре Югаю будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжатся.

Напомним, ранее советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 31 млрд рублей, позже ему предъявили обвинение в убийстве экс-советника главы Карачаево-Черкесии Фрале Шебзухова.

Его сыну, экс-сенатору Рауфу Арашукову также предъявили новые обвинения, в их числе – превышение должностных полномочий и заведомо ложный донос.



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