Ведущие российские СМИ потребовали прозрачного расследования дела Сафронова

08.07.2020, 16:15, Новости дня

Российские издания «Коммерсантъ», «Ведомости», «Медуза», РБК, «Проект», «Медиазона», The Bell, русская версия журнала Forbes, «Бумага», оргкомитет премии журналистики «Редколлегия» вышли с редакционными материалами в поддержку журналиста Ивана Сафронова – младшего и с требованием прозрачного исследования его дела.

Бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» сотрудничал с Forbes, а с мая работал советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет журналиста в том, что он сотрудничал с чешской службой внешней разведки – Управлением по внешним связям и информации.

По версии следствия, журналист был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.

Сафронов вину не признаёт. Его адвокат говорит, что не видел в деле доказательств вины журналиста. По данным газеты «Коммерсантъ», Сафронова прослушивали перед задержанием. За день существования уголовного дела спецслужба собрала семь томов материалов. В следственную группу входят следователи, ведущие дела подозреваемой в шпионаже бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан и бывшего сотрудника Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева – оба дела критиковались правозащитниками.

В редакционных текстах издания подчёркивают, что дело против Сафронова имеет отношение исключительно к его журналистской работе. «Представить Ивана, сына офицера, государственным изменником просто невозможно», – отмечается в обращении «Ведомостей». В тексте «Медузы» напоминается, что лишь накануне в Пскове был завершён суд над сотрудничающей с Радио Свобода журналисткой Светланой Прокопьевой, которой вменялось оправдание терроризма.

Издания проводят также параллели с делом Ивана Голунова. РБК напоминает, что критерии отнесения информации к секретной размыты и ей может оказаться «всё, что угодно». Редакция «Проекта» считает, что российские власти считают журналистскую работу заведомо подозрительной деятельностью, не доверяя ни журналистам, ни гражданам в целом.

“После дела журналиста Ивана Голунова есть серьёзные основания полагать, что российская правоохранительная система снова может быть использована для сведения счетов с независимым журналистом”, – считает Forbes. «Учитывая резонанс и возможную связь задержания Сафронова с выполнением его профессиональных обязанностей журналиста, мы уверены, что это дело должно быть предано максимальной огласке и публичности», – напоминает The Bell.

«Людям, обвиненным в государственной измене, особенно сложно добиться справедливого следствия и гласного суда: следствие неохотно допускает адвокатов, судебные заседания чаще всего полностью засекречены, – пишет «Коммерсантъ». – В результате общественность вынуждена полагаться только на слова спецслужб».

«ФСБ и прочие силовики пытаются заставить нас замолчать. Этого не будет», – резюмирует «Медиазона».

По вменённой статье журналисту грозит до 20 лет лишения свободы. Накануне суд о мере пресечения журналисту проходил в закрытом режиме. Подписку о неразглашении взяли у свидетеля по делу – журналистки Таисии Бекбулатовой. И попытались взять у её адвоката и у одного из адвокатов Сафронова – Ивана Павлова. По его мнению, ФСБ потребует подписки о неразглашении у всего окружения Ивана Сафронова, чтобы они не комментировали дело.

«Ведомости» и «Медуза» собрали подборки лучших статей Сафронова. Журналист освещал военно-промышленный комплекс и написал десятки резонансных текстов. В июле 2018 года главный редактор «Коммерсанта» Сергей Яковлев покинул свой пост через несколько дней после того, как в газете вышла заметка Сафронова о тайном присвоении звания Героя России первому заместителю главы администрации Сергею Кириенко. Сам журналист был уволен из газеты после публикации статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Источник «Открытых медиа» в ФСБ сообщил, что Сафронова за последний год несколько раз допрашивали в ФСБ. В том числе – из-за удалённого после публикации текста «Коммерсанта» о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. В июне 2019 года ТАСС сообщал о возбуждённом против «Коммерсанта» административном деле, предположительно, из-за заметки Сафронова. Газету планировалось привлечь за разглашение сведений, составляющих государственную тайну.