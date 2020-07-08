Минобороны построит трубопровод для переброски воды в Симферополь

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08.07.2020, 16:08, Новости дня

Российские военные займутся строительством временного трубопровода для поставки воды из Белогородского района к Симферополю, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов сообщил, что на полуостров прилетал специалист по тыловому обеспечению Дмитрий Булгаков и команда Минобороны, передает РИА «Новости».

«Мы ногами прошли всю трассу по переброске воды с помощью временного водовода в Симферопольское водохранилище из Тайганского», – отметил глава региона.

Точные сроки строительства он не назвал.

По словам Аксенова, в трех водохранилищах для снабжения Симферополя содержится вода на 110 дней. В июне ввели в строй водоемы для переброски 45 тыс. кубометров воды в сутки из Бахчисарайского и Сакского районов.

Симферополь в сутки потребляет 160 тыс. кубометров. Глава Крыма отметил, что новый водопровод стабилизирует ситуацию в период засухи.

Ранее Аксенов ранее заявлял, что Крым способен справиться с недостатком водоснабжения без поставок днепровской воды с Украины. По его словам, в Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова, кроме того, специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма обнаружили большой объем пресных вод в крымских горах.



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