 

Матвиенко заявила о готовности РФ обсуждать открытие границ

08.07.2020, 15:53, Новости дня

Россию не интересуют надуманные ограничения по въезду и выезду иностранцев и россиян, Москва готова к работе по открытию границ с другими странами, но нужно ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Граница имеет две стороны. РФ не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу(…) Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан», – цитирует РИА «Новости» Матвиенко.

Она подчеркнула, что вопрос открытия границы не связан с политикой, он касается санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу.

Спикер палаты добавила, что быстрое открытие границ с другими странами на фоне COVID-19 не нужно.

Отметим, что Евросоюз с 1 июля начал открывать границы другими странами, однако в списке из 14 государств РФ нет. 8 июля об открытии прямого авиасообщения с Германией, Францией и странами Балтии объявила Грузия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Ситуацию с коронавирусом в Москве признали полностью контролируемой

25.06 / Трамп в четверг проводит предвыборные мероприятия в Висконсине

17.05 / Нардеп Герега заявил, что груз, доставленный из Китая “Мрією”, предназначался “Эпицентру” полностью

01.06 / Спорткар Lamborghini Huracan с огромным пробегом продают по рекордной цене

16.06 / Минпросвещение разработало “базовые ценности” школьного воспитания

03.07 / ВОЗ заявила о «вторых пиках» пандемии коронавируса

19.05 / Модель Toyota Sienna 2021 года дебютировала в виде гибрида

31.05 / Президент “Ювентуса” предложил возвращать болельщиков на трибуны с июля

19.06 / Twitter отметил видео Трампа с «ребенком-расистом» как «специально обработанный медиафайл»

15.05 / Стали известны подробности российской программы освоения Венеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска