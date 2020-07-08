Стала известна дата возобновления работы кинотеатров в Москве

08.07.2020, 15:53, Новости дня

Кинотеатры в Москве могут возобновить работу с 1 августа, важным моментом остается разработка модели привлечения в них людей, так как прогнозируемая посещаемость составляет 20%, сообщил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

Толстой заявил, что «кинотеатры, возможно, в Москве начнут открываться с 1 августа», однако пока «преждевременно говорить об этом, потому что важно не просто их открыть, а понять, что будут показывать кинотеатры», передает РИА «Новости».

«Релизы сдвигаются, прогнозируется посещаемость сейчас в 20%. Сейчас разрабатывается модель того, как привлечь, вернуть людей в кинотеатры, и какой контент показать», – добавил он.

Советник президента отметил, что «нужна большая, комплексная система мер, которая учтет все».

«Вчера мы 3,5 часа обсуждали, на мой взгляд, очень содержательно и плодотворно и пришли к разумным решениям, которые нужно оформить и представить отрасли и руководству страны. Думаю, что мы даже пресс-конференцию сделаем, потому что в этот процесс включает много аспектов», – добавил он.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что у россиян с 15 июля вновь появится возможность посещать кинотеатры.