 

Чехия заявила об угрозе ухудшения отношений с Россией из-за дела Сафронова

08.07.2020, 15:53, Новости дня

Дело Ивана Сафронова, арестованного ФСБ по подозрению в госизмене и работе на чешские спецслужбы, может привести к ухудшению отношений между Москвой и Прагой, сообщил председатель комиссии Палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента по контролю за Управлением по внешним связям и информации Павел Блажек.

«Ожидаю ухудшения чешско-российских отношений», – приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем он, как и другие члены комиссии, воздержался от других комментариев.

Другие политики и представители государственных органов, включая чешский МИД и силовые ведомства республики, также не высказываются по этой теме.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. По версии следствия, советник главы Роскосмоса работал на чешские спецслужбы. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины бывший журналист не признал.

По словам адвоката, доказательств, обосновывающих его вину в госизмене, в уголовном деле нет.

В Кремле подчеркивали, что материалы СМИ в поддержку Сафронова основаны на эмоциях, и предложил оставить дело на усмотрение суда.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Украинский депутат найден мертвым в своем офисе

25.06 / Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить несовершеннолетних родственников Захарова

27.06 / Шмыгаль не исключил, что в некоторых регионах Украины могут остановить общественный транспорт

17.06 / Цена бензина Аи-95 установила рекорд

19.06 / Петербургские оперативники раскрыли серию краж дорогих иномарок

25.06 / В Херсоне активист напал на журналиста, освещавшего вырубку деревьев

08.07 / В День семьи, любви и верности в Москве собрались пожениться около 300 пар

06.06 / Протесты против расизма в Швеции – это коронавирусная бомба замедленного действия

03.07 / Al Jazeera – на фоне роста напряжённости с Китаем Индия закупит у России 21 истребитель МиГ-29

27.06 / Главный санитарный врач Украины хочет стать президентом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска