Чехия заявила об угрозе ухудшения отношений с Россией из-за дела Сафронова

08.07.2020, 15:53, Новости дня

Дело Ивана Сафронова, арестованного ФСБ по подозрению в госизмене и работе на чешские спецслужбы, может привести к ухудшению отношений между Москвой и Прагой, сообщил председатель комиссии Палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента по контролю за Управлением по внешним связям и информации Павел Блажек.

«Ожидаю ухудшения чешско-российских отношений», – приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем он, как и другие члены комиссии, воздержался от других комментариев.

Другие политики и представители государственных органов, включая чешский МИД и силовые ведомства республики, также не высказываются по этой теме.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. По версии следствия, советник главы Роскосмоса работал на чешские спецслужбы. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины бывший журналист не признал.

По словам адвоката, доказательств, обосновывающих его вину в госизмене, в уголовном деле нет.

В Кремле подчеркивали, что материалы СМИ в поддержку Сафронова основаны на эмоциях, и предложил оставить дело на усмотрение суда.