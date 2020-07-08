Школьные линейки 1 сентября решили не проводить в традиционном формате

08.07.2020, 15:48, Новости дня

В новом учебном году школьные линейки на 1 сентября пройдут в измененном формате для соблюдения мер безопасности, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», – цитирует главу ведомства ТАСС.

Как именно изменятся линейки, он не сообщил.

Также он отметил, что 1 сентября планируется провести диагностику знаний школьников, передает РИА «Новости».

Оценки за диагностику выставлять не планируется, будет просто проверен уровень знаний, и, в случае выявления пробелов из-за дистанционного обучения, применят программы для ликвидации таких пробелов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что вакцина от коронавируса может появиться уже в сентябре.

В июне Кравцов сообщал, что российские школы и колледжи готовятся начать учебный год 1 сентября в очном формате.