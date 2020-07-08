 

В Крыму пообещали не возобновлять обязательную обсервацию для туристов

08.07.2020, 15:48, Новости дня

Обязательная двухнедельная обсервация для туристов, прибывающих в Крым, возобновляться не будет, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Наверное, нет», – сказал он, отвечая на вопрос о возобновлении практики обязательной обсервации в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Курортный сезон начался, и любые решения, связанные с откатом назад, имеются в виду решения по открытию бизнеса, повлекут еще большие худшие последствия», – передает слова Аксенова РИА «Новости».

По словам главы региона, в Крыму на случай роста числа случаев коронавируса зарезервировано 956 коек, из которых сейчас заполнено менее 10%. Система здравоохранения полуострова готова к принятию туристов. Аксенов выразил надежду, что распространение коронавируса замедлится на фоне жаркой погоды и активного солнца.

«Надо научиться выживать в тех условиях, научиться бороться с пандемией, коронавирус уже никуда не уйдет, это будет уже как ОРВИ, мы это все понимаем», – добавил Аксенов.

При этом некоторые требования для туристов, въезжающих в санатории, сохранятся.

«Мной было принято, после консультаций с Роспотребнадзором и Минздравом, решение, чтобы в санаторном комплексе справки въездные на COVID оставили. В остальных случаях они не требуются», – сказал Аксенов.

Такое правило введено из-за того, что туристы в санаториях при прохождении курса в течение 21 дня имеют тесные контакты с медицинским персоналом. Глава полуострова добавил, что не требуются справки с места пребывания и об отсутствии контактов с людьми с COVID-19, передает ТАСС.

Напомним, с 1 июля Крым открыл полноценный туристический сезон для жителей России, для крымчан сезон стартовал 15 июня.

Туристам в крымских санаториях не придется предоставлять справку об отсутствии коронавируса.

Ранее в Крыму ввели правила безопасного отдыха, пляжный отдых на полуострове необходимо проводить с соблюдением всех мер безопасности, в том числе социальной дистанции между шезлонгами и дезинфекции всего пляжного инвентаря.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / В Петербурге за агитацию против поправок к Конституции избили члена ТИК

06.06 / 23 тысяч человек приняли участие в акции против расизма и полицейского насилия во Франции

05.07 / Станцию метро в Берлине с «расистским» названием переименуют в честь русского композитора

19.05 / США заподозрили иранскую авиакомпанию в вывозе золота из Венесуэлы

21.05 / В детском онкоцентре в Кыргызстане – вспышка коронавируса, среди заразившихся – 8 детей

16.05 / Трамп заявил о создании США “супер-пупер-ракеты”

17.05 / Эксперт: Путин восстановил справедливость в отношении врачей

29.06 / СК начал проверку после обнаружения пакетов для трупов возле Коммунарки

25.06 / “Ливерпуль” впервые в истории стал чемпионом английской премьер-лиги

27.05 / Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска