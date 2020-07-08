МГЕР провела тематические акции в День семьи, любви и верности

08.07.2020, 15:48, Новости дня

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) провели тематические акции в День семьи, любви и верности в российских регионах.

В этот праздник молодогвардейцы поздравляли молодоженов и многодетные семьи, высаживали деревья, а на улицах городов дарили прохожим символ праздника – букеты ромашек, сообщается на сайте МГЕР.

В Южно-Сахалинске активисты МГЕР вместе с молодыми семьями высадили аллею из 80 саженцев деревьев, а в Перми – яблони, которые символизируют мудрость и преемственность поколений. В Ямало-Ненецком округе активисты на улицах городов Лабытнанги, Муравленко, Ноябрьска поздравили жителей с праздником, подарили ромашки и открытки семейным парам.

В Кирове семья Скорняковых воспитывает четырех мальчиков, им молодогвардейцы подарили спортивные наборы, а в Кемерово добровольцы оказали помощь матери-одиночке у которой растет восемь детей.

Куратор региональной работы центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Артем Петров в Туле навестил многодетные семьи Болдыревых и Кужевых, поздравил с праздником и вручил сертификаты в магазин детских товаров.

«Семейные ценности являются важнейшим приоритетом государственной политики нашей страны и закреплены в Конституции России. Семья является фундаментом и основой развития нравственных устоев, национальных и культурных традиций. Сегодня по всей стране молодогвардейцы выражают благодарность многодетным родителям, которые в любви воспитывают детей», – подчеркнул Петров.