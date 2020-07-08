 

Компания Lenovo готовит к выходу смартфон с аккумулятором на 5000 мАч

08.07.2020, 15:38, Новости дня

Компания Lenovo официально представила смартфон Lenovo A7 еще в апреле, однако лишь сейчас девайс поступает в продажу.

В частности, приобрести бюджетную модель можно по цене от 107 долларов. Новинка получила чипсет Unisoc SC9863A с 8 ядрами. Более того, аппарат получил внушительные габариты, о чем свидетельствует экран на 6,09 дюйма. В верхней части дисплея установлен компактный вырез для фронтальной камеры на 5 мегапикселей.

Смартфон оснащен аккумулятором на 4000 мАч. Основная камера смартфона имеет сдвоенный модуль на 13+2 мегапикселей. Более того, здесь предусмотрели дактилоскопический сканер. Более точные характеристики о смартфоне будут известны несколько позже, однако основные параметры уже объявлены.



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