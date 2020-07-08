Новый смартфон Motorola G 5G Plus представлен официально

08.07.2020, 15:37, Новости дня

Премьера новой линейки смартфонов Moto G 5G состоится завтра, однако многие характеристики аппаратов уже озвучены.

В частности, в Федеральной комиссии по связям США опубликовали характеристики аппарата с 20-ваттной зарядкой. Новинка поддерживает модуль бесконтактной оплаты и сети пятого поколения. Кроме того, смартфон Moto G 5G имеет усиленный аккумулятор на 5000 мАч. Также важно указать качественный экран с частотой обновления кадров 90 Гц. Соотношение сторон дисплея составило 21:9.

Более того, разработчики оснастили смартфон мощным восьмиядерным процессором Snapdragon 765G. Кроме того, новинка получила качественную основную камеру с главным датчиком 48 мегапикселей.