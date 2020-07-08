Huawei лишили новый Enjoy 20 отверстий в экране

08.07.2020, 15:36, Новости дня

В Сети опубликовали свежие снимки смартфона Huawei Enjoy 20, который пока не анонсирован производителем.

В частности, производитель не стал применять классический вырез в экране для передней камеры. Кроме того, инсайдеры ранее уже озвучивали вероятные технические характеристики смартфона. Аппарат окажется достаточно габаритным, так как здесь использовали 6,6-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Высокую производительность обеспечит мощный процессор Kirin 820 с 8 гигабайтами оперативной памяти.

Размер постоянной памяти девайса составил 128 гигабайт. Еще одним достоинством смартфона стоит отметить усиленный аккумулятор на 4300 мАч, а также опцию быстрой зарядки на 22,5 Вт. Смартфон получил поддержку современной операционной системы Android 10 и будет официально рассекречен уже 26 июля.