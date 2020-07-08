В День семьи в Тосно поздравили маму новорожденных тройняшек

08.07.2020, 15:30, Новости дня

В День семьи, любви и верности в городе Тосно Ленинградской области поздравили Татьяну Фенеберг, 4 мая она стала мамой тройняшек. Мальчиков назвали Юрий, Марк и Николай. Папа детей – житель Германии, из-за пандемии он не может покинуть родину, но общается с сыновьями по видеосвязи.

«Каждый из них – это личность. Уже сейчас чувствуется, что у каждого свои черты характера. Кто-то более спокойный, кто-то больше внимания к себе требует. Каждый со своей изюминкой, у кого-то артистические способности. Папа видит деток только через интернет, к сожалению, приехать он не может», – рассказала мама тройняшек «ЛенТВ 24».

От администрации Татьяне вручили сертификат на 3 млн рублей. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки по району навестил новорожденных.

«В Ленинградской области при рождении тройни, при условии, что родители не менее одного года живут на территории Ленобласти, мы выдаем сертификат в сумме 3 млн рублей на улучшение жилищный условий. Родители сами распоряжаются этим сертификатом. Татьяна сказала, что она посмотрит, с мужем посоветуется и все-таки решаться переехать в свой дом. Это будет здорово для детишек», – отметил Дрозденко.

По словам губернатора, в регионе есть и другие меры поддержки многодетных семей. Родителям с детьми до полутора лет выплачиваются субсидии на каждого ребенка по 10 тыс. 600 рублей в месяц. При рождении тройни семья получает на каждого младенца по 100 тыс. рублей. И дополнительно 126 тыс. – это областной материнский капитал. С начала года в регионе появились на свет свыше 6,5 тыс. новорожденных.

Напомним, активисты ОНФ и генеалогический центр «Проект Жизнь» в конце июня запустили акцию «Время для семьи», она призвана напомнить гражданам о семейных ценностях, за это время в ней приняли участие свыше 12 млн человек.