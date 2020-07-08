Суд постановил рассекретить звонки Соколова в посольство Франции

08.07.2020, 14:53, Новости дня

Адвокат семьи аспирантки Анастасии Ещенко потребовала рассекретить аудиозапись звонков историка Олега Соколова в посольство Франции в Москве, сделанные после убийства девушки, суд удовлетворил ее ходатайство.

«Удовлетворить ходатайство о судебном запросе об истребовании доказательств в виде аудиозаписи звонков Соколова, сделанных 8 ноября 2019 года. В случае невозможности предоставления аудиозаписи направить судебный запрос о получении данных о сотруднике посольства, кто отвечал на звонки 8 ноября, в целях дачи показаний в суде о целях звонков и содержании разговора», – цитирует РИА «Новости» судью Октябрьского районного суда Петербурга Юлию Максименко.

Соколов, по версии адвоката Александры Бакшеевой, мог звонить в посольство, чтобы скрыться от уголовного преследования, поскольку до сих пор носит звание кавалера ордена Почетного легиона.

Соколов в суде не ответил на вопрос судьи о звонках в дипмиссию.

Соколов звонил в посольство утром 8 ноября, сразу после убийства Ещенко, пишет телеграм-канал «Mash на Мойке».

В ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли человеческие останки. В его квартире также обнаружили оружие и фрагменты тела человека. Было установлено, что его жертвой оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.