Матвиенко назвала условие предоставления Медведеву места пожизненного сенатора
08.07.2020, 14:30, Новости дня
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев не получит автоматически место пожизненного сенатора в Совете Федерации, для этого нужен отдельный закон, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.
«Поскольку наделение (сенаторскими полномочиями) бывшего президента предусматривает возможность его отказа, автоматически это [наделение Медведева сенаторскими полномочиями не произойдет», – отметила Матвиенко.
Она добавила, что для этого необходимо будет подготовить отдельный законопроект, передает РИА «Новости».
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что российский парламент приступит к работе над законами для реализации поправок в Конституцию.
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