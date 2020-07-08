 

Матвиенко назвала условие предоставления Медведеву места пожизненного сенатора

08.07.2020, 14:30, Новости дня

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев не получит автоматически место пожизненного сенатора в Совете Федерации, для этого нужен отдельный закон, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.

«Поскольку наделение (сенаторскими полномочиями) бывшего президента предусматривает возможность его отказа, автоматически это [наделение Медведева сенаторскими полномочиями не произойдет», – отметила Матвиенко.

Она добавила, что для этого необходимо будет подготовить отдельный законопроект, передает РИА «Новости».

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что российский парламент приступит к работе над законами для реализации поправок в Конституцию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Байден обещал вернуть США в состав ВОЗ в случае победы на выборах

18.06 / Путин ответил на слова Зеленского об «участии» СССР в развязывании войны

29.06 / Названы сроки загрузки топлива на БелАЭС

20.05 / В Москве выпал град

25.05 / Пескова выписали из больницы

21.06 / Питер Наварро опроверг заявление Джона Болтона

28.05 / Fox News – американские старшекурсники просят Трампа закрыть Америку для гастарбайтеров – самим работать негде

11.06 / Названы сроки возобновления концертной деятельности в России

21.05 / Далер Кузяев может покинуть “Зенит”

23.06 / У лучшего теннисиста мира выявили коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска