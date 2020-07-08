Украина требует полного прекращения огня в Луганской области из-за лесных пожаров – Ермак

08.07.2020, 14:20, Новости дня

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал трехстороннюю контактную группу на сегодняшнем заседании, которое проходит в режиме видеоконференции, “предметно рассмотреть” вопрос об установлении режима тишины в Луганской области в связи с масштабными лесными пожарами. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

“Считаю, что на очередном заседании контактной группы стоит еще раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения”, – сказал он.

Масштабный пожар в Луганской области вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По данным ГСЧС на утро 8 июля, отдельные очаги горения лесных массивов наблюдаются возле этих трех сел. Спасатели эвакуировали 30 жителей Смоляниново и дачного кооператива “Волчье озеро”, еще 30 человек отселили. В Смоляниново 23 жилых дома сгорели, а 36 повреждены огнем, в “Волчьем озере” огонь уничтожил 80 дачных домов.

В Луганской облагосадминистрации заявляли, что не могли привлечь к тушению пожаров авиацию из-за того, что боевики отказались предоставить гарантии безопасности.

По предварительным данным, озвученным президентом Владимиром Зеленским, в результате пожаров погибли пять человек.