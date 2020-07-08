 

Зеленский продал имущества на 13,5 млн грн

08.07.2020, 14:20, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал получение дохода в размере около 13,5 млн грн дохода от отчуждения земельного участка и недвижимого имущества. Это следует из опубликованых данных о существенных изменениях в имущественном состоянии в реестре электронных деклараций на сайте НАПК.

Зеленский 2 июля получил 12,114 млн грн дохода от отчуждения недвижимого имущества. Кроме того, он получил 1,356 млн грн от отчуждения земель. Покупателем имущества стала Кисель Валентина Дмитриевна.

В декларации заместителя председателя фракции “Слуга народа” Юрия Киселя следует, что его супруга Кисель Валентина Дмитриевна является полной тезкой покупателя Зеленского.

Информации о существенном изменении имущественного состояния семьи нардепа Киселя на сайте Единого госреестра деклараций пока нет.   

Накануне НАПК сообщило, что выписало Зеленскому два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Зеленский самостоятельно проинформировал НАПК о том, что стал нарушителем законодательства. 

Декларацию об имущественном состоянии своей семьи за 2019 год президент Украины подал 30 мая. Доходы Зеленского и его супруги Елены в прошлом году составили, согласно декларации, 28 602 468 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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