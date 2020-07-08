Лавров усомнился в достоверности данных комиссии ООН по Сирии

08.07.2020, 14:16, Новости дня

Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии, которая сообщала о преступлениях сил официального Дамаска в Идлибе, не может отвечать за достоверность распространяемой информации, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы исходим из исключительной необходимости решать и рассматривать любые вопросы, касающиеся сирийского или какого-либо другого конфликта, только на основе конкретных фактов, на основе представления сведений, за которые соответствующая структура может отвечать. Эта независимая комиссия за свои заявления отвечать не может, как это уже не раз было доказано», – передает ТАСС слова Лаврова.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что комиссия была создана неконсенсусным решением, а ее задача, по словам Лаврова, заключается в том, чтобы «искать компромат на Дамаск и тех, кого называют союзниками Дамаска». Кроме того, сама комиссия ни разу не была в Идлибе.

«Эта так называемая независимая комиссия пользуется фактами, почерпнутыми из социальных сетей, из неких источников, которые они просят оставить анонимными, ссылаясь на соображения безопасности. Это те же самые методы, которыми сейчас пользуется ОЗХО, когда буквально в эти дни наши западные коллеги пытаются продавить принятие резолюции, которая будет основана на докладе, подготовленном в грубейшее нарушение Конвенции по запрещению химического оружия», – сказал министр.

Напомним, в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно отвергает обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе: ни одна комиссия в данный момент не может знать, что происходит «на земле».