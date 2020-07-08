СБУ задержала готовившего взрыв бочек с аммиаком «агента ФСБ»

08.07.2020, 14:08, Новости дня

В СБУ заявили о разоблачении «агента ФСБ» в районе проведения так называемой операции объединенных сил в Луганской области. По версии следствия, «агент» намеревался устроить теракт.

По заданию «кураторов» подозреваемый должен был подорвать цистерны с аммиаком в 3,5 тонны на территории ОАО «Северодонецкое объединение Азот», пишет украинское издание «НВ» со ссылкой на СБУ.

Это, считают в спецслужбе, привело бы к экологической катастрофе и гибели людей. Мужчину задержали в ходе попытки достать из схрона два гранатомета РПГ-22 с боеприпасами.

«Задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки. С 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. Впоследствии был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству», – сообщили в спецслужбе.

В апреле сообщалось, что СБУ задержала в Киеве фигуранта по делу подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ генерал-майора Валерия Шайтанова.