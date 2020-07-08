 

В ЕК назвали невозможным отказ ЕС от газа и атомной энергетики в ближайшем будущем

08.07.2020, 13:48, Новости дня

В ближайшем будущем Евросоюз не сможет полностью отказаться от использования природного газа и атомной энергетики, так как они необходимы в условиях перехода к альтернативной энергетике, сообщил замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Он представил в Брюсселе стратегию использования в странах ЕС водородного топлива.

«Пока переход к безуглеродной экономике не завершен, нам потребуется доступ к природному газу и атомной энергетике, чтобы, в частности, гарантировать производство необходимого количества водородного топлива. Поэтому мы пока не можем назвать дату отказа от этих источников энергии», – передает слова Тиммерманса ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что громкие лозунги об «экологически чистой энергетике», столь распространенные сегодня в Европе, оказались пустой болтовней. Переход на ветряки и солнечные электростанции не привел к сокращению выбросов углекислого газа.

Кроме того, эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) считают, что перспективы глобального перехода к альтернативным источникам энергии находятся под угрозой из-за пандемии коронавируса.



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