B Конгрессe США предложили выделить на военную помощь Украине $275 млн

08.07.2020, 13:45, Новости дня

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложил выделить в 2021 финансовом году на военную помощь Украине $275 млн.

Ранее планировалось выделить на $25 млн меньше.

«$275 млн для Инициативы по содействию безопасности на Украине — на $25 млн больше, чем запрашивалось»,— говорится в пресс-релизе к проекту военного бюджета.

Ранее в Министерстве обороны США заявили, что предоставят Украине военную помощь в размере $250 млн.