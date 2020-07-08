Песков оценил возможность открыть процесс по делу Сафронова

08.07.2020, 13:16, Новости дня

Дела, связанные с гостайной, рассматриваются в суде в определенном режиме, менять действующий закон, ориентируясь на мнение отдельных журналистов было бы неверно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Для определенных категорий обвинений существует определенный режим рассмотрения этого дела в суде, связанных с секретностью, поэтому ориентироваться на мнение отдельных журналистов и менять действующий закон, наверное, было бы неверно», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента отметил, что виновность любого гражданина может доказать только суд, поэтому необходимо дождаться его решения. «Мы с пониманием относимся к мнению некоторых журналистов, но все-таки в первую очередь ориентируемся на невозможность комментирования этой ситуации в условиях начавшегося следствия и предстоящего судебного рассмотрения», – добавил он.

Также у Пескова спросили, по каким признакам президент оценивает работу ФСБ, в частности, это работа на упреждение или позволение службе длительное время следить за потенциальным шпионом вплоть до передачи информации.

«Посмотрите функции Федеральной службы безопасности, они хорошо известны, они в соответствующих документах, есть положение об этом, президентский указ, ознакомьтесь с ним, там описаны все функции ФСБ. Вот как раз эффективность выполнения этих функций является главными критериями, которыми руководствуется глава государства», – ответил Песков.

У него уточнили, может ли журналист президентского пула быть носителем «чувствительной» информации, может ли что-то услышать в администрации президента и передать спецслужбам стран НАТО. «Если он завербован спецслужбами НАТО, то такое исключать нельзя, конечно», – ответил Песков.

В то же время, по его словам, работа президентского пула «организовывается таким образом, чтобы исключить нарушение закона о государственной тайне», передает ТАСС.

Одновременно Песков переадресовал правоохранителям вопрос о задержаниях журналистов на пикетах в Москве в поддержку Ивана Сафронова. «Мы ничего не думаем на этот счет, это вопрос к правоохранительным органам, а не к Кремлю», – сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле не отмечают тренда на уголовное преследование и увеличения количества задержаний журналистов.

Также Песков заявил, что материалы СМИ в поддержку Ивана Сафронова основаны на эмоциях, и предложил оставить дело на усмотрение суда.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал.

Адвокат Иван Павлов заявил, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, но доказательств, обосновывающих его вину в госизмене, в уголовном деле нет.