Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова

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08.07.2020, 13:16, Новости дня

Минобороны Чехии не будет комментировать дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, подозреваемого, по словам его адвоката, в шпионаже в пользу чешских спецслужб, сообщила глава пресс-службы ведомства Яна Цехмайстерова.

«Министерство обороны в данный момент не будет дело (Сафронова) каким-либо образом комментировать», – сказала Цехмайстерова, передает РИА «Новости».

Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек также ответил отказом на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с арестом Сафронова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что материалы СМИ в поддержку Ивана Сафронова основаны на эмоциях, и предложил оставить дело на усмотрение суда. Он также оценил возможность открыть процесс по делу Сафронова.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал.

Адвокат Иван Павлов заявил, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, но доказательств, обосновывающих его вину в госизмене, в уголовном деле нет. 



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