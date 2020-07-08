В Роскосмосе уточнили статус Сафронова
08.07.2020, 12:16, Новости дня
Арестованный по подозрению в госизмене советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов остается сотрудником госкорпорации, сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
«Сафронов является сотрудником Роскосмоса, советником гендиректора», – сказал Устименко, отвечая на вопрос, остается ли пока Сафронов работать в госкорпорации.
Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации, передает РИА «Новости».
Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал.
Адвокат Иван Павлов заявил, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, но доказательств, обосновывающих его вину в госизмене, в уголовном деле нет.
По данным СМИ, во время оперативно-разыскных мероприятий в отношении Сафронова ФСБ прослушивала его переговоры и читала почту.
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