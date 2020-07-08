Семьям, потерявшим жилье из-за пожаров в Луганской области, выплатят по 300 тыс. грн – Зеленский

08.07.2020, 12:10, Новости дня

Кабинет Министров Украины намерен выделить семьям, потерявшим жилье в результате пожаров в Луганской области, по 300 тыс. грн. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Новоайдарском районе утром 8 июля. Трансляция брифинга велась на странице Офиса президента в Facebook.

“Мы решили предоставить 300 тыс. грн каждой семье, которая потеряла дом. Чтобы просто можно было купить новое жилье. Наша областная государственная администрация также поможет. Мы проговорим с правительством и дадим каждому человеку отдельно еще по 20 тыс. грн для поддержки в этой ситуации. Отдельная сумма будет выделена на погибших”, – заявил глава государства.

По его словам, Кабмин зарезервировал на выплаты компенсаций 50 млн грн.

Доповідь Володимиру Зеленському щодо ситуації з лісовими пожежами в Луганській області та порядку їхньої ліквідації. Доповідь Володимиру Зеленському щодо ситуації з лісовими пожежами в Луганській області та порядку їхньої ліквідації. Posted by Офіс Президента України on Kolmapäev, 8. juuli 2020

Масштабный пожар вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По данным ГСГЧ на утро 8 июля, отдельные очаги горения лесных массивов наблюдаются возле этих трех сел. Спасатели эвакуировали 30 жителей Смоляниново и дачного кооператива “Волчье озеро”, еще 30 человек отселили. В Смоляниново 23 жилых дома сгорели, а 36 повреждены огнем, в “Волчьем озере” огонь уничтожил 80 дачных домов.

Информация о количестве жертв пожаров разнится: ГСЧС 8 июля сообщала о трех погибших, пресс-служба МВД вечером 7 июля – о шести. Утром 8 июля представитель украинского омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский рассказал, что ночью количество жертв увеличилось – в больнице скончался местный житель 1962 года рождения, который получил термические ожоги.