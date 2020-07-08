ФСБ прослушивала телефон и читала почту Сафронова

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08.07.2020, 12:08, Новости дня

Во время оперативно-разыскных мероприятий в отношении советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его переговоры и читала почту, сообщили СМИ.

Как пишет газета «Коммерсант», помимо результатов «прослушки», ходатайствуя об аресте Сафронова, следователи привели данные трех проведенных по делу экспертиз, доказывающих его вину.

Защите с ними ознакомиться не разрешили. Данные по делу были переданы только судье, которая впоследствии вынесла решение об аресте.

Напомним, Сафронова задержали по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Своей вины журналист не признал. Сафронов арестован «на срок один месяц и 30 суток».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.

Адвокат Иван Павлов заявил, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, но доказательств, обосновывающих его вину в госизмене, в уголовном деле нет.



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