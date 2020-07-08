Демонстранты штурмовали здание сербского парламента

08.07.2020, 11:36, Новости дня

Группа сторонников оппозиции ворвалась в здание сербского парламента в Белграде в ходе акции протеста против запланированного введения карантина в городе для предотвращения распространения коронавируса.

Президент Сербии Александр Вучич заявил во вторник вечером о введении жестких ограничительных мер, включая запрет на выход из дома в Белграде на выходных из-за растущего числа инфицированных коронавирусом.

После заявления Вучича несколько тысяч человек начали собираться перед зданием парламента на центральной площади Белграда.

Около 22 часов небольшая группа протестующих прорвала оцепление полиции и ворвалась в здание парламента. Позднее их вытеснила полиция.

Собравшиеся требовали отставки Вучича и скандировали «Сербия восстала».

Полиция применила слезоточивый газ, оттеснив людей от здания парламента. Позднее силы правопорядка получили подкрепление.

В Сербии, население которой составляет 7 миллионов человек, зарегистрировано 16168 случаев коронавируса, 330 человек скончались. Однако только во вторник было сообщено о 299 новых случаях и 13 летальных исходах.