 

Потомок Джефферсона призвал снести вашингтонский мемориал

08.07.2020, 11:36, Новости дня

Потомок Томаса Джефферсона призвал снести мемориал своему предку в Вашингтоне.

В статье в New York Times Лучиан К. Траскотт, журналист и потомок третьего президента США, назвал мемориал местом поклонения человеку, который владел более 600 рабами и имел по крайней мере шесть детей от рабыни Салли Хемингс.

«Это место поклонения человеку, который написал известные слова о том, что “все люди рождаются равными” в Декларации независимости, на которой основана наша страна, но который никогда не прилагал больших усилий, чтобы воплотить эти слова в жизнь», – написал он.

«После смерти он не освободил своих рабов за исключением членов семьи Хемингс, некоторые из которых были его собственными детьми», – добавил он.

Траскотт также отметил, что посещение мемориала в Вашингтоне не позволяет узнать Джефферсона как рабовладельца.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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