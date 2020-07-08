Hyundai анонсировал дебют нового седана Elantra N-Line

08.07.2020, 11:30, Новости дня

Южнокорейский бренд Hyundai продолжает демонстрировать «заряженные» модели, выпускаемые подразделением N Performance.

В скором времени состоится выход новой модели седана Elantra. Эксперты прогнозируют, что автомобиль официально рассекретят уже через несколько месяцев. Новый седан Elantra окажется более привлекательным по дизайну, чем актуальное поколение. Отличительной особенностью станет решетка радиатора, а также специальные шильдики. В задней части кузова применили спойлер.

Также следует отметить, что модель имеет увеличенные колесные диски. Модель имеет также и более привлекательную стоимость, тогда как технические параметры автомобиля пока неизвестны. Инсайдеры ранее анонсировали, что под капотом нового седана установлен 1,6-литровый двигатель, который выдает 201 л.с. мощности.