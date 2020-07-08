Электрический кроссовер BMW iX3 готовится к дебюту

08.07.2020, 11:30, Новости дня

Новый немецкий электрокар BMW iX3 могут презентовать публике уже в ближайшее время.

Об этом свидетельствует начавшаяся рекламная кампания, посвященная модели. Вместе с тем еще в начале весны анонсировали электрический кроссовер BMW iX3, который может похвастаться привлекательной внешностью и продвинутыми техническими параметрами. По дизайну кузова следует отметить закрытую решетку радиатора, а также новый бампер. Автомобиль существенно улучшили по аэродинамическим показателям.

Электрическая установка применена на задней оси автомобиля. Мощность электрокара BMW iX3 составляет 282 л.с. Кроме того, модель получила улучшенный аккумулятор на 450 километров езды без подзарядки. Выпуск электрокара BMW iX3 стартует уже к концу лета нынешнего года. Производитель пока указал, что продажи кроссовера исключены на американском рынке.