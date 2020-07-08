General Motors снимет с производства модель Chevrolet Sonic

08.07.2020, 11:30, Новости дня

Американский концерн GM анонсировал, что в скором времени будет прекращен выпуск модели Chevrolet Sonic.

Таким образом, уже к осени состоится выход последней партии автомобиля, который собирают на предприятии в Детройте. Кроме того, в дальнейшем производственная площадка займется исключительно выпуском электрокара Bolt EUV. Эксперты указали, что причина отказа от компактной малолитражки состоит в отсутствии достаточного спроса для последующих продаж.

В 2014 году количество проданных машин превышало 100 тысяч экземпляров, тогда как за минувший год реализовали всего 14 тысяч машин. Первый выход Sonic состоялся в 2009 году, и с тех пор модель оставалась крайне востребованной, однако переход на электрический транспорт существенно изменил настроения клиентов.