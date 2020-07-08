Отдыхающие избили тюленя на пляже в Казахстане

08.07.2020, 11:30, Новости дня

На побережье Каспия близ казахстанского города Актау отдыхающие избили камнями и палками тюленя, подплывшего близко к берегу, сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира минэкологии страны Сакен Дилдахмет.

Инцидент произошел 6 июля. Тюлень появился на пляже в Мангистау. По словам очевидцев, сначала интерес к нему проявили дети и стали бросаться в морского обитателя камнями. Взрослые пришли на помощь своим отпрыскам и взяли в руки палки.

По информации казахстанских СМИ, отдыхающие били тюленя, чтобы он присмирел и позволил с ним сфотографироваться. «Это было сделано просто ради забавы, чтобы сфотографироваться и показать тюленя детям. После этого они выкинули его назад в море», – передает новостной портал Актау «Лада» слова очевидца.

Дальнейшая судьба животного неизвестна. Живодеров разыскивает полиция, информирует телеканал «360».

«По данному факту Мангистауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира направлено письмо в департамент полиции Мангистауской области, чтобы установить личности людей и привлечь их к ответственности», передает портал EurAsia Daily.

За жестокое обращение с животными законодательством Казахстана предусмотрено наказание в виде штрафа либо назначения исправительных работ.

Представители госинспекции лесного хозяйства и животного мира собираются провести среди отдыхающих на побережье разъяснительные работы о недопустимости жестокого обращения с животными.

Портал Tengrinews.kz отмечает, что это уже второй подобный случай за последнее время: сообщалось о детеныше тюленя, который подплыл близко к берегу; отдыхающие закидали его камнями.