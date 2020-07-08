Украина намерена расторгнуть меморандум с РФ о борьбе с терроризмом

08.07.2020, 11:05, Новости дня

Кабинет Министров Украины намерен прекратить действие меморандума между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”, ссылаясь на проект повестки дня сегодняшнего заседания правительства.

В Кабмине считают, что расторжение меморандума “позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ”.

Меморандум был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.

Замглавы МИД Украины Василий Боднар в июне 2020 года заявлял, что с момента оккупации Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе Украина расторгла около 150 из 453 договоров и соглашений с РФ, в том числе один из базовых договоров – О дружбе, сотрудничестве и партнерстве (этот документ утратил силу 1 апреля 2019 года).